2024甲辰龍年到來，命理師謝沅瑾在YouTube點名生肖屬馬、兔、雞的人要特別注意健康，分別有喪門星、病符星、死符星進入命宮，還可能影響家人，千萬要小心。

▍第3名：生肖馬

喪門星進入生肖馬的命宮，對於健康的影響會比一般人還要大，有時候是自己身體的健康，有時候是家人的健康，彼此之間都可能互相影響。新的一年，生肖馬在工作上會比較忙碌，努力也會看到成果，不過衝刺事業的同時，也要兼顧身體健康，尤其是1978年屬馬的人，無論是在事業、健康，甚至是家人的身體狀況，都要特別小心。

▍第2名：生肖兔

生肖兔因為犯太歲的關係，工作上無法盡情發揮，但隨著龍年到來，機會也會變多，可望在各方面努力發展。不過新的一年，有顆病符星進入命宮，導致健康問題大受影響，在賺錢的同時也要顧好身體，尤其是1999年屬兔的人，要適度的休息，不要讓小問題積勞成疾。

▍第1名：生肖雞

生肖雞在兔年期間受到沖太歲影響，各方面壓力都比較大，覺得難以突破和伸展，隨著龍年的到來，發展機會也會變多，不過有顆死符星進入命宮，代表身體健康方面影響會更大，包括休息、飲食、睡眠都要稍微注意，尤其是1993年屬雞的人要特別小心，工作方面盡量減少奔波的情形。