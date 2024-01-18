彰化縣員林市今天上午發生離奇命案，民眾發現有1名女子躺在公寓遮雨棚，通報消防隊派員到場，吊掛救援時赫然發現該女已沒有生命跡象，現場搶救後再火速送醫急救，然仍回天乏術。員林警分局獲報已展開追查，以釐清其死因。

今天上午7點左右，彰化縣消防局接獲110轉報，員林市有民眾受困在遮雨棚，員林西區消防分隊人車到場後，發現1名女子躺在該地公寓的遮雨棚，因無法接近患者，需要雲梯車支援，並加派西區人車到場支援。

現場因台電線路障礙，消防人員評估雲梯車升梯有風險，遂由消防人員上到公寓後，架設確保繩，消防員再垂降至遮雨棚，將該名患者救出後，再從公寓內的樓梯將其搬運下樓。

該女被從遮雨棚搶救下來後，經救護人員生命徵象評估為OHCA（到院前心肺功能停止），立即給予CPR＋AED等急救，再將其套上頸圈、長背板固定，由救護車將其送往醫急救，然最後仍回天乏術。

警方初步調查指出，仍在確認該名年約40歲的女子身分，其左腿有刺青，目前得知該女獨居在該公寓，已透過管道通知其家人。該女是否有毒品及酒類反應，以及全案是否有外力介力，尚待調查釐清。

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