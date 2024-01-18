新竹市政府近期於影像博物館舉辦「新竹瘋影展」，放映期間達指定觀影次數，可兌換影展限定周邊小禮。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市影像博物館去年與委外經營業者終止契約後，回歸市府由文化局自營，並於去年12月重新開館，市府近期舉辦「新竹瘋影展」，於寒假期間規畫多部全台首映新片、院線強檔動畫，盼帶動消費觀光人潮，促進商圈整體發展，讓舊城區風華再現。

市府指出，新竹市影像博物館前身為有樂館，於1933年開幕，為全台首座具有冷卻設備的歐化劇場，是當時重要且時尚豪華的影像娛樂場所，國民政府遷台後改名「國民大戲院」，除了播放電影外，亦舉辦音樂會及入伍徵召等活動，成為承載市民生活記憶的歷史文化生活場域。

前市長林智堅市府團隊以促參方式，結合影院、書店、餐廳等委外經營的影像博物館「或者光盒子」，委外廠商因人事變動，餐飲空間團隊組建陷入困難，廠商提前與市府解約，經4個月調整之後，回歸市府由文化局自營，於去年12月重新開館。

新竹市文化局指出，為帶給市民朋友嶄新的文化體驗，市府積極辦理第19屆TEFF歐洲影展及「新竹瘋影展」活動，這次影展內容豐富精采、類型多元，民眾可至KKTIX搜尋「新竹瘋影展」免費索票，到累績觀影次數還能兌換小禮。

「新竹瘋影展」於寒假期間規劃多部強檔動畫，如《小小兵2：格魯的崛起》、《鱷魚歌王》、《音速小子2》和《鞋貓劍客2》等，更安排7部全台首映新片，有改編自俄羅斯童話的《神騎魔法大冒險》、由法國影后瑪莉詠柯蒂亞及演員文森．卡索連袂出演的劇情喜劇《高盧英雄救公主》以及電玩改編的《迷你世界之覺醒》等精彩電影。

此外，還有撼動人心的《濟公之降龍降世》、紀錄日本巧克力店家「久遠巧克力」暖心故事的《幸福巧克力》，以及充滿奇幻冒險的《歡迎光臨奇幻樂園》與《狼孩妮娜》等，佳片連連，歡迎闔家共賞。

文化局表示，「新竹瘋影展」放映期間至3月31日止，電影及系列推廣活動均為免費索票參加，新竹市影像博物館開館時間為周二至周四上午9點至下午5點、周五至周日上午9點至下午9點，周一、民俗節日及選舉日休館；寒假期間（1月20日起至2月7日）開館時間為周一至周日上午9點至下午9點。