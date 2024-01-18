交通違規記點新制去年6月30日實施，台北市交通事件裁決所統計，去年7月1日至12月31日受理申請歸責總件數達25萬400件，較2022年同期增加114％。裁決所為使民眾申辦歸責更便利且更具效率，建置「違規歸責駕駛人線上申辦系統」，優化版面且會員可直接帶入基本資料，3分鐘即可上傳完成。

裁決所統計，去年共約有38萬多件規則件數，9成採線上歸責，7月1日至12月31日受理件數達25萬400件，較2022年同期11萬6909件，增加13萬3491件、114％。就有議員批評，民眾歸責手續繁瑣，裁決所人員也因此加重工作量。

裁決所案件管理課長陳珈含指出，歸責系統不斷優化，以往手機只能使用網路版頁面，現在不僅有手機版頁面，會員也可直接帶入基本資料，手機操作只需要3步驟就可完成申辦作業。

她說，車主在違規通知單應到案日期前，於系統備妥歸責申請人、被歸責人雙方證件及違規通知單等證明文件並拍照存檔，並於系統中鍵入歸責申請人、被歸責人雙方資訊及罰單號碼，匯入相關證明照片，點選送出申請即上傳完成申辦作業。

裁決所長蘇福智補充，若公司有多輛車輛，車主加入會員，即可避免重複輸入基本資料，更方便民眾使用。

陳珈含提醒，裁決所有需要聯絡民眾均以電子郵件方式，請勿點選來路不明的簡訊繳款連結，避免上當受騙。