Two missles have been shot till now from Pakistan to Iran. 18-01-2024 💯



Pakistan Army Zindabad 💪💪 #MissileAttack | #ISPR | #iran pic.twitter.com/sgHB9jyW0X — Amna ✨ (@AmnaCricket) January 17, 2024

就在伊朗越界空襲，以飛彈和無人機打擊境內目標，而巴基斯坦強烈譴責，要德黑蘭面對「嚴重後果」1天後，巴國空軍周四（18日）回擊伊朗境內目標。

綜合外電18日報導，巴基斯坦戰機飛入伊朗領空，成功完成打擊任務後，已安返基地。巴國高層情報官員說，該國空軍打擊了伊朗境內的「俾路支解放陣線」（Balochistan Liberation Front）和「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army）等分離組織目標。而德黑蘭說，它周二要打擊的是伊斯蘭教遜尼派聖戰團體正義軍（Jaish al-Adl）基地，但擁有核武的巴基斯坦強烈駁斥了這說法，直指這是「非法行為」，可能導致「嚴重後果」。

德黑蘭安全官員說，巴基斯坦發射的好幾枚飛彈擊中了希斯坦－俾路支省（Sistan-Baluchistan）的邊境村莊，而在一次爆炸中，至少導致3名婦女和4名孩童喪生，但強調其中並沒有伊朗人。至於巴基斯坦外交部則說，會繼續採取一切必要措施，以維護人民安全。

🚨🇵🇰🇮🇷 Pakistan hits militant targets in Iran in retaliation to Iran launching drone strike inside Pakistani territory



The rockets hit the Shamsar Saravan area. #MissileAttack



Source: India Today, Times of Indiapic.twitter.com/tdq3isuiO8 — Hareem Shah (@Hareem_shah1122) January 18, 2024