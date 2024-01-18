彰化縣楊姓男子，前年底在彰美路以破百時速行駛，撞上騎電動自行車的王姓男子，致王男頭骨破裂，經送醫搶救不治，彰化地院依過失致死判刑6月，檢方不服上訴，二審法官認為，楊男肇事後停留現場，符合自首要件得減輕其刑，但造成被害家屬所生所害至深，且僅賠償被害家屬8萬元，改判有期徒刑8月，可上訴。

彰化地院判決指出，2022年12月14日上午6點多，楊姓男子駕駛自小客，沿河美路彰美路3段與嘉鐵路口，未注意車前狀況，且以時速110公里嚴重超速，撞上駕駛電動自行車的王姓男子，造成王男頭骨破裂、全身多發創傷粉碎性骨折，送醫搶救不治死亡，法官依過失致死判處楊男6月徒刑。

檢方不服上訴，台中高分院根據彰化縣區車輛事故鑑定委員會鑑定結果，認楊男夜晚嚴重超速行駛，且行至管制號誌交叉路口未注意車前狀況，為肇事主因，王男駕駛電動自行車夜間尾燈不亮影響行車安全，且不當侵入內側車道妨害車輛行駛，為肇事次因。

法官審酌楊男於道路上嚴重超速行駛，造成被害人死亡，迫使被害人家屬面臨突失至親之無限悲痛，所生之損害至深且鉅，且迄僅賠償被害人家屬8萬元，原審僅判處楊男有期徒刑六月，自屬過輕失衡，檢察官據此上訴為有理由，二審撤銷改判，量處楊男有期徒刑8月示懲，不服判決仍可上訴。