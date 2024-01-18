「高雄首選農產禮盒」直播販售活動，17日由經濟發展局局長廖泰翔與高市府發言人周璟瑜，帥哥美女吸睛組合與線上直播觀眾活潑互動，直播時間吸引逾3萬4000人同時觀看，短短2小時，蜜棗、梅子成功完售。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

農曆春節將屆，高市府與三立電視及蝦皮直播平台合作，看準年節商機，於年前推出「高雄首選農產禮盒」直播販售活動，17日由經濟發展局局長廖泰翔與高市府發言人周璟瑜，帥哥美女吸睛組合與線上直播觀眾活潑互動，直播時間吸引逾3萬4000人同時觀看，短短2小時，蜜棗、梅子成功完售。

「高雄首選農產禮盒」直播販售活動，推出的禮盒包括有大社爆漿蜜棗、六龜黑糖芭比精品蓮霧、田寮頂級龍眼蜂蜜、健康甲仙梅子與美味的大樹鳳荔酥，5款農產禮盒限量800組，於17日上線直播開賣。

高市府農業局表示，高雄為全台蜜棗最大產區，這回在三立嚴選蝦皮直播帶來具有外銷日本實績的「大社農會蜜棗禮盒」，皮薄汁多、果肉清脆，禮盒外觀由高雄在地青年設計師打造，以簡約的線條及配色，勾勒蜜棗簡單卻高貴優雅的型態，受到消費者喜愛，本次直播期間迅速完售，顯見蜜棗仍是多數民眾年節送禮首選。

此次推出年節禮盒還有來自高雄六龜蓮霧界LV，黑糖芭比蓮霧銀色精品禮盒，果實碩大甜美、色澤紅潤、果肉脆爽口又多汁，農會將其品牌化，註冊為「南果美眉黑鑽石蓮霧」。

直播販售的禮盒透過青年設計師以近乎一筆成型的輕快插畫風格形塑LOGO，將「南果美眉」擬人化為一名少女側臉，俏麗短髮上繪製出果物與當地紫斑蝶輪廓，春意盎然的桃色線條，勾勒甜美的視覺意象，為適合年節喜氣首選伴手禮。

直播促銷活動另有3款高雄首選加工品，包括嚴選玉荷包與金鑽鳳梨盛產時，將新鮮果物熬煮製成果乾，開發出風味獨特的「大樹農會鳳荔雙心酥」，鳳梨的酸甜滋味中透著玉荷包的清香。

另以酒藏概念改造，宛如高級洋酒般，高尚體面的「田寮農會田那提大崗山頂級蜂蜜」，以及每一粒梅子經有機梅農用心栽種及有機驗證機構層層把關的甲仙農會梅好禮盒，將來自甲仙的脆梅、紫蘇梅、烏梅李一網打盡。

農業局強調，未趕上直播促銷的消費者，也可至蝦皮購物平台「三立嚴選」年節農產伴手禮下單選購，買到賺到，全面免運送達到家。