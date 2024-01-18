快過年了，不少人想集資買彩券，軟體工程師分享「最大中獎選號法」，並分享自己的實測經驗，集資9600元買彩券，最後中了5200元，雖沒有回本，但仍掀起網友討論，引來千人朝聖，不少人坦言，隨便亂選的話，可能一張都沒有中獎。

軟體工程師 Roger近日在YouTube影片上分享，在自行選號的情況下，經由實測發現，只要買28注就能保證中獎，只不過會中獎不代表會盈餘，因為必中是指「至少能中100元以上的普獎或玖奬」。也就是說花費2800元買28注號碼，至少會有一個中獎的機會，但會贏得什麼獎就不一定了。

Roger表示，威力彩選號分為兩區，第一區有28個數字，第二區8個，而最小的獎項普獎與玖獎的贏錢方式不一樣，普獎是第一區和第二區都要對中1個號碼、玖獎則是第二區對中3個號碼，第二區不一定要對中。

Roger進一步解釋說，他研究出來的「必中選號法」，只要下注28次，就一定可以中一次普獎或玖獎，甚至是更高金額的獎項。而這樣的選號方式，就是4個第2區的數字各買3注，覆蓋18個第一區號碼；另4個第2區的數字再各買4注，覆蓋第一區剩餘的20個號碼。將第一區的38個數字通通選到，

Roger坦言，算出這個方法以後，親戚朋友很興奮，而他也再接再厲，藉由上次的經驗算出了「最大中獎選號法」，也就是每個第二區號碼都要分別買7組號碼，將第一區的38組號碼都選完，這樣一定能中6個普獎或更好的獎，也就是至少會中600元。

Roger也說，這次和家人一起買16張、共96注威力彩，最後中了5個普獎（獎金共500元）、3個玖獎（獎金共300元）、2個捌獎（獎金共400元）與1個伍獎（獎金共4000元），最後贏回5200元，雖然比原本花的9600還要少，但至少保底中獎、不無小補。

影片引起網友討論，「9600元中5200元非常好了！如果你快選96張，也許中個2、3張普獎而已」、「不得不說能回收一半以上真的很強，9600給一般人隨便選一定丟水溝」。而Roger也留言提醒，不管採用多複雜華麗的選號方，買彩券的期望值多數情況下仍是負的，長期玩一定是虧錢的。

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