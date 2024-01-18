江宏傑（左起）、粿粿、蔡黃汝、無尊、潘君侖同一組。（中視提供）

峮峮（左起）、謝忻、孫協志、王仁甫、許孟哲是藍隊。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》日前邀來台灣桌球好手江宏傑上節目，當他見到主持群，好奇提問：「真的都不能吃東西嗎？」王仁甫怕一開始就嚇跑來賓。連忙解說：「贏了就可以吃。」不料許孟哲卻補槍：「但輸了就要從頭餓到尾。」

江宏傑是桌球國手，主持群中的許孟哲是冰球國手，製作單位便讓2位國手擔任隊長。選隊員時，眾人都渴望被江宏傑「相中」，尤其王仁甫頻頻向他使出堅定的眼神，還不斷毛遂自薦，江宏傑竟真的被打動。

知道江宏傑的喜好，峮峮也「主動」出擊爭取同隊，挑到最後只剩孫協志和謝忻，因此被虧是在場「年紀最長的2位」。謝忻實在很想跟江宏傑同隊，不斷對著他催眠「相信我」，無尊一看點破：「她在引誘你選她。」

為了江宏傑，製作單位特別設計桌球遊戲，乒乓球上寫有國字，敵隊必須在打球過程猜出。江宏傑、無尊搭檔對打，因為擔心球落地會被對手看到字樣，江宏傑在最擅長的桌球竟意外掛網失誤，讓隊友難以接受。

這集內容就在中視本週日（1／21）晚間8點播出，隔週六晚間8點則在中天娛樂台。