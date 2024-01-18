李佳薇將於3月3日在台北Legacy舉辦演唱會。（翻攝李佳薇IG）

李佳薇相隔6年將於3月3日在台北Legacy舉辦「痛快開麥」個人演唱會。她這套全新巡演去年從大陸起跑，唱遍廣州、深圳、重慶與馬來西亞等地，今年終於回到台北，她開心地說：「台北場地真的很難喬，從去年喬到今年，終於喬到一個禮拜天。」 並向歌迷喊話：「如果你認為李佳薇的演唱會只有飆高音、很吵、很刺耳，那你就大錯特錯！我保證看完，你對live有不一樣的見解，絕對身心舒暢！品質保證。」

她顧及開唱日隔天還要上班上課，當天將於晚間7點準時開唱，還不忘提前預告：「雖然表定是90分鐘，但以我的風趣幽默，9點才讓你們走，應該是會發生的！」她此次開唱，特別與團隊討論以全場坐票方式舉辦，就想讓許久不見的歌迷朋友們坐著好好享受這場音樂盛宴，「這場不是以賺錢為目的的演唱會，只想好好唱歌給你們聽，可以看到你們的眼睛，跟你們閒話家常」。

李佳薇2018年舉辦讚聲演唱會當時，剛從英國法律系畢業的妹妹李佳歡驚喜現身，姊妹同台合唱多首組曲，許多歌迷好奇這次姊妹會否再度同台飆嗓，對此，李佳薇18日透過經紀人笑說：「大家都覺得李佳歡是我演唱會的常駐嘉賓，但這一次台北場，我決定自己獨享、唱到欲罷不能，所以這次只能跟喜歡妹妹的朋友說聲抱歉，你們趕快敲碗李佳歡專場吧，不要來搶我的時間了，已經不夠用囉。」李佳薇「痛快開麥」演唱會購票可查 iNDIEVOX 線上購票系統或全台7-11 ibon。