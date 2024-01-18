行政院長陳建仁今率內閣總辭，陳建仁喊話，直到部會首長及正副院長交接為止，請各部會首長務必堅守崗位、持續推動國家政務，行政團隊仍須以戰戰兢兢的態度，妥善照顧照顧人民日常大小事。

陳建仁今天上午主持行政院會，行政院人事行政總處奉示擬具院長向總統呈請辭職暨轉呈副院長、政務委員、秘書長、相關部會首長、行政院發言人聯名呈請辭職及其餘各機關政務人員一併呈請辭職的簽呈文稿，陳建仁裁示呈請總統鑒核。

陳建仁表示，第16任總統副總統、第11屆立法委員選舉，已於今年1月13日圓滿完成，台灣人民順利選出未來帶領台灣前進的新總統，以及代表民意的新國會代表，為台灣民主發展寫出新的篇章。

陳建仁說，期盼行政團隊能力與新國會密切合作，持續推動各項福國利民的政策，然而，基於我國憲政慣例，以及對新總統及國會新任期新民意的尊重，陳建仁已經向蔡總統請辭。

陳建仁說，自去年1月31日，銜蔡總統之命擔任行政院長至今，已經將近一年，感謝行政團隊擔任公僕、服務人民的精神，通力合作，積極推動重要施政。陳建仁再次向每位團隊成員表達最深的敬意與謝意。

陳建仁說，接下來將進入看守內閣時期，直到部會首長及正副院長交接為止，請各部會首長務必堅守崗位、持續推動國家政務，行政團隊仍須以戰戰兢兢的態度，妥善照顧照顧人民日常大小事，並為台灣長期發展，打下堅韌、厚實的基礎。

最後，陳建仁盼望大家與他一起在這最後的一哩路，不負人民託付繼續打拚，讓我們繼續點燃自己、照亮台灣，努力信實的完成階段性任務。

至於520前政院是否不會提重大決策？政院發言人林子倫說，陳建仁在院會表示相當清楚，行政團隊在總辭後，就進入看守內閣時期，但各項施政的推動會持續進行，行政團隊會繼續以戰戰兢兢的態度，照顧國人日常的大小事。

他說，選舉已經落幕，但國家不能一天沒有政府，未來行政院也會秉持與過去相同的模式，盡全力與國會溝通、協調，持續推動各項福國利民的政策。