●蘋果周三下跌0.52%，收在182.68美元。iPhone 15在中國大降價，引發投資人疑慮，以及該公司未能成功說服上訴法院在案件審理期間繼續進口涉及侵權的蘋果智慧錶。這表示，去年9月才推出、具有血氧監測功能的最新款蘋果錶Series 9和Ultra 2將再度下架。

美國國際貿易委員會（ITC）去年10月做出裁定，以這兩款最新智慧錶的血氧監測功能侵犯醫療設備公司Masimo的專利權為由，禁止蘋果進口。

由於暫緩禁售令的請求遭上訴法院裁定駁回，稍早前蘋果宣布，最新款智慧錶將移除血氧監測功能，改版後的Apple Watch Series 9和Ultra 2將於1月18日周四上架。本周二美國海關與邊境保護局（CBP）表示，蘋果涉及侵權的智慧錶若經過重新設計，將不受ITC祭出的進口禁令影響。但分析師警告，移除這個功能可能影響購買意願。

蘋果表示，盼上訴法院最終能推翻ITC的裁決，允許原版Series 9和Ultra 2重新上架，但整個訴訟程序走完可能需要至少一年時間。

●摩根士丹利再跌1.8%。其去年第四季營收優於市場預期，但由於認列一次性支出，財富管理部門獲利表現不如預期，分析師調降該行的股票評級與目標價。受此拖累，美國銀行和花旗亦跌約1%。

●Spirit Airlines繼周一崩跌47%後，周二再跌22.47%，收在6.14美元。美國聯邦法院以有損消費者權益為由，擋下了捷藍航空（JetBlue Airways）擬以38億美元收購Spirit的交易。

●波音反彈收漲1.3%，美國聯邦航空總署（FAA）宣布首批737 MAX 9飛機的檢查已經完成。

●Alphabet周三下跌0.72%，收在141.47美元，旗下影片分享平台YouTube宣布裁員100人，相當於其總人力約1.4%。Alphabet旗下谷歌公司（Google）上周宣布裁員約千人，亞馬遜上周宣布串流媒體與工作室業務裁員數百人。具分析指出，科技巨頭的「效率年」（Year of Efficiency）或許已經結束，但Alphabet和亞馬遜最近的行動預告這些大型公司將在2024年繼續裁員，以彌補為發展AI砸下的鉅資。

●特斯拉下跌近2%，收在215.55美元。繼上周在中國降價之後，該美國電動車大廠周三宣布調降Model Y在德國的售價。特斯拉宣布Model Y Long Range和Model Y Performance在德國的售價分別調降5,000歐元，至49,990歐元和55,990歐元，相當於分別降價9%和8.1%。