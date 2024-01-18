鈞寶主要產品為磁性元件、晶片電感及線圈，就各產品來看，CORE(鐵芯為主的磁性材料)佔鈞寶去年前11月合併營收比重約58%、CHIP(晶片電感/磁珠)佔25%、COIL(線圈類)佔15%、其他2%；目前電磁波干擾抑制用磁環及材料月產能約600噸、SMT積層式晶片磁珠及電感400~600 kkpcs、繞線式SMT電感及抗流線圈約150~200 kkpcs、鐵氧體吸波材約2 kkpcs。

受到全球產業需求疲弱影響，鈞寶2023年前3季稅後盈餘為8877萬元，每股盈餘為1.01元，累計2023年合併營收為5.44億元，年減29.29%。

地緣政治引發全球供應鏈移轉，考量穩定供貨及增加磁性材料產能，鈞寶於去年第3季在台灣桃園平鎮廠現址動工擴增磁性材料粉料廠房及生產線，粉料產能規模設計為月產300噸，預計今年第2季完工，第3季投入量產。

展望今年，鈞寶表示，由於日系及歐系客戶需求尚未明顯回升，預估今年第1季恐比去年同期略低，不過第1季應該是今年谷底，全年有望逐季攀升，公司將力拚今年比去年好。