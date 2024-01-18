正統鹿耳門聖母廟知名的元宵煙火秀元宵節登場，今年逢「台南400」活動，將有加碼演出，每年都吸引全台攝影愛好者提前1個月占位，衍生「綁腳架」亂象，今年廟方將規範攝影專區，提供各地攝影師事先報名。

聖母廟煙火秀是南台灣元宵節盛事，每年吸引數十萬人到場觀看，過去一直是全台攝影愛好者展現拍攝技巧的活動，近年來活動前都出現「占位亂象」，為了占得好位置，許多人提前1個月競在橋梁上綁相機腳架，每次都達上百支腳架，甚至靠近煙火發射區，相當危險，還有搭帳棚占位的情況。

「綁腳架」破壞廟容，廟方曾一度將剪開綁繩，集中腳架堆成一座小山，要所有人來認領，但隔年情況重現。

為了整飾亂象，正統鹿耳門聖母廟21日將公告200處攝影專區，有意者報名抽籤決定位置，並需加入廟方聊天室群組，統一公告規範，不再任由民眾隨意綁置腳架。

迎春牛、鞭春牛也是廟方元宵節重要儀式之一，正統鹿耳門聖母廟的春牛製作已到最後完成階段，今年的迓春牛、高空煙火炸與蜂炮定在2月24日元宵節當天舉行，煙火秀晚間8時登場，包括啟炮環廟大型煙火秀、高空音樂花火（風火輪）與高空音樂花火壓軸秀，穿插蜂炮，以媽祖為主題，規模與往年相當，因逢「台南400」活動，部分煙火節目內容較往年加碼。