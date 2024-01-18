台南近年推動搭乘「台灣好行」賞遊，原有6條路線，今年擴增東山咖啡線、梅嶺線 2條。（張毓翎攝）

台南近年推動搭乘「台灣好行」賞遊，原有6條路線，今年擴增東山咖啡線、梅嶺線 2條，強化當地觀光交通路網，遊客前往白河關子嶺、東山崁頂福安宮、楠西梅嶺風景區等地更方便，2月起正式上路，2月1日至2月29日推出免費搭乘活動；觀旅局表示，未來會依照遊客需求調整站點或班次，歡迎市民朋友多多利用。

觀旅局18日在新營區民治市政中心行銷台南2條台灣好行新路線，副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，市議員蔡育輝、沈家鳳、吳通龍、蔡秋蘭及王宣貿都共襄盛舉。

葉澤山說，黃市長去年初即指示多爭取台灣好行路線，經過市府團隊的努力，目前南部縣市中，台南擁有最多台灣好行觀光旅遊路線，希望民眾能多加利用。

觀旅局長林國華表示，「東山咖啡線」一共有20個站點，串聯關子嶺風景區及175東山咖啡公路等景點，每日往返各7班次，共14班次；「梅嶺線」則共有34個站點，串聯玉井、鹿陶洋江家古厝及梅嶺風景區等景點，假日往返各6班次，共12班次。

觀旅局補充，上路後的第一個月提供免費搭乘優惠，設籍台南市並持有敬老卡、愛心卡享免費搭乘，另外持電子票證基本里程免費，適逢梅嶺花季，歡迎遊客善用新闢的台灣好行。