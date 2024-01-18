慟！台中巡佐林志凱值班猝逝 警列隊致敬：一路好走

台中市霧峰警分局大里分駐所巡佐林志凱昨（17日）晚間7點在值班台突昏倒、失去生命徵象，經送醫搶救仍於今（18日）宣告不治，隨即移靈返其嘉義大林老家，車隊也特別繞行其生前服務之大里分駐所，由同仁列隊行禮致敬，場面哀戚。

林志凱昨晚值勤時突感身體不適、呼吸急促，經在場兩位員警發現後立即實施CPR並通知119到場，緊急送往大里仁愛醫院急救，經院方醫療團隊持續搶救，但仍狀況不樂觀，18日上午7時許，經家屬同意拔管，醫師也宣告不治。

霧峰警分局指出，52歲林志凱是台灣警察專科學校專9期畢業，於民國81年調派霧峰分局服務迄今，從警年資31年，任職期間任勞任怨、克盡職守，計獲記功13次、嘉獎845次，在職服務更因表現優良，獲頒10年、20年警察獎章。

林志凱已婚，和妻子育有1名7歲的女兒，平時工作認真負責且熱心助人，和同事相處融洽，長年茹素，也保有運動習慣，身體健康，未聽聞有服用慢性疾病藥物之情形。

林志凱猝逝，家人與同事都相當不捨，其遺體18日移靈返回嘉義大林鎮老家，移靈車隊於載返老家前，先繞行生前服務之大里分駐所，分駐所同仁列隊行禮致敬。霧峰警分局分局長陳祥麟率副分局長、督察組長、大里所長等人全程陪同，將全力協助家屬處理後續司法相驗、治喪、撫卹及慰問等事宜。