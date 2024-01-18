2024大選過後，YouTuber愛莉莎莎轉發多則質疑作票的影片，引發軒然大波，對此，波蘭網紅斯坦表示愛莉莎莎選前刻意帶風向，選後又散布作票影片，怒斥﹕「這種態度怎麼那麼不負責任」。

波蘭網紅斯坦指出愛莉莎莎是百萬YouTuber，影響力不容小覷，在選前和柯文哲拍攝影片時，指出Instagram上的粉絲約有70%力挺柯文哲，質疑刻意帶風向，而柯文哲在總統大選失利，導致支持民眾難以接受，愛莉莎莎便開始分享抖音上造假影片，影射這次選舉有「作票嫌疑」，沒想到轉發後又下架，聲稱沒分享過相關內容。

波蘭網紅斯坦怒轟愛莉莎莎「對自己講話內容不負責」。（圖／Stan from Poland 斯坦-波蘭ê台灣囡仔 YT）

眼見這般行徑，斯坦直接砲轟愛莉莎莎已經30幾歲，也接受過教育，不是14、15歲的小朋友，卻對自己講話內容完全不負責任，指出約莫幾個月前，愛莉莎莎先是帶風向，跟柯文哲合作時，又聲稱年輕人都是支持他，如今又發布假影片，再次向愛莉莎莎隔空喊話﹕「對自己講出來的話要負責啊」。

視網膜指出網紅圈許多人受不了愛莉莎莎。(圖／視網膜Threads )

如今網紅視網膜也看不下去，直接點名愛莉莎莎﹕「為什麼你不道歉」，接著嘲諷﹕「韓國可以整型，不知道能不能整腦」，更透露眼見圈內很多人都受不了，自己才會代為發聲，不過愛莉莎莎在選後就搭機前往韓國旅行，讓人好奇返台後會如何收拾殘局。