和泰車去年12月營收234.10億元，年增4.47%、月增1.84%，創下5個月高點且同期新高；去年第四季營收681.08億元，年增6.03%、季減1.80%；2023年營收2733.66億元，年增13.57%，再登歷史新高紀錄。

台灣去年度全年新車市場最終登錄台數達47.7萬台，寫下近18年來的新高紀錄，前波高峰在2005年達51萬台。其中豪華車市場總銷量也達11.2萬台，年增19%，占整體市場比重提升至23.5%，創下歷史新頁。

和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌去年總登錄15萬9175台的成績，寫下和泰車新紀錄。其中和泰車總代理的LEXUS品牌銷售持續創佳績，去年12月再度以1817台的販賣台數，創下豪華車品牌單月冠軍；LEXUS全年以超越3萬台的登錄台數稱霸豪華車市場龍頭寶座，年增55.6%，占有率26.8%，更創下豪華車市場單一品牌年度最高銷售紀錄。

展望今年車市，車廠在手訂單仍多，加上後續買氣不看淡，台灣車市仍可望維持高檔。和泰車也將於農曆年後更明確說明今年車市狀況。

和泰車總經理蘇純興提到，目前豪車買氣仍熱絡，推估車市仍有需求帶動高水準。不過今年銷量是否能在持續寫高，主要仍看原廠供應狀況，目前供給仍有小短缺，和泰車也持續向原廠爭取配額增加，若供應穩定充足，可望帶動今年獲利以及銷售成長，即挑戰去年Lexus、豪車銷售突破3、11萬台水準。而針對近期紅海危機是否再加深車輛供應問題，總座認為，Lexus較不受影響，目前對汽車供應鏈影響尚看不出來。

和泰車去年第三季每股盈餘11.39元，連三季賺錢，去年前三季EPS為33.13元，已超車過去全年度獲利的高峰。