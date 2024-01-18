2023年台灣市場平板選擇以萬元以內為主，唯一一款進榜的旗艦定位平板電腦是iPad Air 5 代 Wi-Fi 64GB、256GB，而定價萬元以上的則有加上iPad 10.2九代Wi-Fi 64GB、iPad 10.9 10代Wi-Fi 64GB、256GB。整體來說，蘋果上榜機型定位還是比Android高，而且所有定價萬元以上的機型都是iPad。

至於Android陣營方面，傑昇通信門市2023年最熱賣平板電腦是第四名的三星Galaxy Tab A8 WiFi 64GB，以及第六名的三星Galaxy Tab A8 WiFi 32GB，三星Galaxy Tab A7 Lite LTE則位居第七名，是榜單中唯一一款LTE機型。

Android陣營雖然是三星賣最好，但並非獨霸；同樣進榜的還有第八名的OPPO Pad Air Wi-Fi 64GB，以及第十名的Redmi Pad Wi-Fi 128GB，皆為平價定位的小資選擇。

值得注意的是，有傳聞蘋果將在2024年推出一系列iPad新機，是否會改變戰局值得期待。