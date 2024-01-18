投信投顧公會最新資料指出，截至2023年12月底，台灣市場整體債券ETF的規模超過2.02兆元，相較2022年底的1.21兆元，大幅增加8千多億元。芝商所FedWatch工具顯示，1月利率會議按兵不動的機率高達97.4%，目前仍是布局債市的甜蜜點。

法人分析，00933B受到市場歡迎的原因有二：一是價格親民有月月配息，每張大約一萬六千多元，相較價格昂貴的長天期美債，小資族較能輕鬆入手，當上百張大戶不是夢！二是00933B追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，指數持有成分債發行機構皆為全球重要金融巨頭，且金融債平均違約率較非金融債低，是布局債券不可或缺的標的，也因為價格相對便宜、兼具投資最重要的安全性，因此00933B甫推出，就廣受初入債券市場的投資人及退休族追捧，故近期美債殖利率回彈，債券價格回檔，00933B即成為盤面熱門焦點。

展望債市，國泰10Y+金融債ETF(00933B)基金經理人鍾郁婕分析，上周因美國聯準會公布2023年12月最後一次會議紀錄，紀要指出全員同意通膨反彈風險減弱故維持利率，但認為利率前景的不確定性仍高，不太鴿派的內容，導致投資人對今年降息預期有所減弱，美國10年期公債殖利率於1/5後再次站回4%以上位階，債市佈局良機再次浮現，且美國12月核心CPI持續自上月滑落，通膨有望持續降溫，債券ETF除了有機會受惠未來降息帶來的賺價差機會，穩定的配息更能滿足投資人需要現金流的日常需求。