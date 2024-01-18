外媒揭露前英國首相特拉斯（Liz Truss）去年8月曾秘密遊說英國政府加速對中國出售國防設備，外界質疑與去年5月她訪台時的挺台立場有所出入，對此，外交部表示，特拉斯挺台與此事應一碼歸一碼，目前尚未看到特拉斯有所謂傷害台灣的言行，且英國政府對相關廠商的出國申請也尚未做成決定，仍對她支持台灣民主表示感謝。

特拉斯過去對大陸採取較為強硬的立場，去年5月也曾到過台灣發表演說，並曾呼籲英國將北京視為威脅，展現挺台立場，然而近日她的信件遭到外媒披露指出，去年8月她曾向英國商業暨貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）表示希望加速遊說英國政府向大陸出售軍備，外界質疑是否會對我國造成威脅。

外交部發言人劉永健表示，對於英國前首相特拉斯應邀來台訪問，以實際行動對民主台灣支持表示感謝，目前英國政府對相關廠商出國申請還沒做出決定，因此不能回答假設性問題。

媒體追問，當時邀請特拉斯訪台演講費等一共花了約350萬元，如今特拉斯行為是否為檯面上一種立場，檯面下又是另一種？讓人不免懷疑台灣成了冤大頭。

劉永健重申，外交部對於特拉斯訪台表示感謝，但特拉斯致函給相關部門，英國整府也做了回應，外交部沒看到特拉斯有任何傷害台灣言行，至於演說費用則是英國方面跟遠景基金會簽約，國際上透過演講公司安排正要出國演講是很正常的，外交部不做進一步評論，也相信特拉斯訪台展現支持世界各國有目共睹，遭媒體披露的信件應該一碼歸一碼。