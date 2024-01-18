「公關女強人」岳啟儒去年告「登山女神」曾格爾妨礙配偶權，一審認定曾格爾和富商確有不當交往，判曾需賠償30萬元，曾不服提上訴，案件仍在審理中。昨(17日)岳啟儒有感發文，指出社會上有許多女人因為物質慾望蒙蔽自我，當說出關鍵字：「我不想努力了」，就把自己視為交易的一部分，她稱之為「陪睡換包包」，但網友覺得她說得太文雅，應是「鮑鮑換包包」才對。

岳啟儒先前曾曬出曾格爾和自己老公的曖昧對話截圖，透露得知的那晚邊哭邊截了一百多張照片，昨她發文表示，由於社群網站發達，許多人有更多機會接觸名牌包等精品，但是否有想過這些女生是如何得到這些名牌包，她認為喜歡買名牌包不等於愛慕虛榮，要看是用什麼途徑得到名牌包才是重點，「當妳不想努力，決定用身體交換，就是出賣靈魂的開始」。

岳啟儒發文。（圖／翻攝自岳啟儒 一人份的勇氣臉書）

除了家境優渥的人生勝利組之外，大多數人都需要努力工作才能換得買名牌包的錢，岳啟儒表示自己過去是上班族時就開始買名牌包，花了兩、三年存錢買一個包包，雖然辛苦但有自我實現的成就感，同時她也看到有人將得到錢的來源放在交個有錢男友上，為此離職專心應付男友招喚，很快地換得全身名牌加持，有如黃袍加身，但她看到的，卻是這位朋友逐漸失去自我，「我們彼此都沒有說破，這是一種包養，不是交往」。

岳啟儒說，她從來不羨慕這類朋友，因為明白若養成用物質交換感情的關係，就可能會沉淪甚至麻痺，最可怕的是「一但習慣用情愛包裝出賣，妳也不會付出真感情，在乎的是對方能否提供物質滿足」，在笑貧不笑娼自己的行為也會被合理化，而一切不平等關係的源頭都來自一句「我不想努力了」。

最後，岳啟儒反問：「是情愛還是販賣身體，妳自己最清楚」，並認為這類行為是替女性主義開倒車，打臉了所有想獨立自主的女人，有網友回：「果然姐比較文雅，我們都說鮑鮑換包包」，岳啟儒說：「就知道男人的想法多直白，女人不要再洗腦自己了」，另有人表示自己對名牌包無感：「還好我只喜歡小籠包」，她笑回：「我喜歡生煎包」。