農曆春節將至，基北北計程車春節加成運價，將自2月5日至14日止每趟加收30元，照表計價。台北市公運處提醒，違規喊價則依《公路法》開罰9000至9萬元。去年共有112件爭議案，包含乘客被車收車資、計程車喊價等，並開罰1件9000元，

台北市公運處一般運輸科長洪瑜敏指出，北市計程車春節加成運價自2月5日至14日止，每趟加收30元。北市境內上車的乘客須依計費表跳表金額支付車資，計程車駕駛人須使用新式計費表內建功能選取春節加成，如未選取春節加成鍵者，仍應依跳表金額向乘客收費，喊價則依《公路法》開罰9000至9萬元。

她說，去年接獲112件投訴，包含乘客被超收車資、計程車喊價等，但因大部分民眾並沒有提供詳細事證，違規攬客則移交警察局處理，因此查證後去年僅依《公路法》開罰1件9000元。

此外，台北市交通事件裁決所延續往年春節期間提供吊扣屆滿駕牌照發還，今年春節期間吊扣屆滿牌照計42件，較去年春節期間26件，增加16件。凡在裁決所執行吊扣駕牌照，且吊扣期滿翌日在2月8日至14日春節假期者，今日起至2月7日下午5時，可利用裁決所網頁、電洽裁決所或臨櫃登記，春節期間可至思源街派出所洽領。