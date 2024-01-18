資深女星郎祖筠出道多年，擁有許多代表作，近來除忙著演出舞台劇，偶爾也會到EZ5駐唱，不過今（18）凌晨她突在社群曬出濺血照，只見她左側眉角鮮血直流，讓粉絲看得怵目驚心，無奈說道：「唉！我又受傷了⋯」所幸她立刻前往醫院縫11針，並無大礙。

郎祖筠於18日在社群平台表示：「唉！我又受傷了⋯」她透露上週五一早要帶狗兒女外出方便，「爭先恐後從房間門擠出去，連累我連手都來不及伸，就直接拿眉骨撞壁角」，沒想到20秒後傷口裂開，「流一手血，從鏡中一看見肉了，必得縫。」她一邊壓住傷口，一邊聯絡醫護經驗豐富的姐姐，對方建議她直接找醫美診所處理，她就立刻前往就醫，醫師僅花了20分鐘，就幫她完成縫合。

郎祖筠眉骨不小心撞到壁角。（圖／郎祖筠臉書）

郎祖筠表示縫了11針，17日終於拆線，花不到2分鐘就完成，讓她感激不已，更打趣問醫師：「手這麼巧，會縫衣服嗎？」醫師則笑回：「會！而且縫得比老婆好！」她也細數至今身上縫過多少針，其中下巴摔了2次，共縫了15針，手腕摔傷縫6針、車禍13針、玻璃劃傷3針、闌尾炎開刀7針，再加上這次撞傷11針，總計55針，讓她自嘲：「真不愧是個『疤』女，不負摔跤天后盛名。」

貼文曝光後，許多粉絲紛紛祝福她早日康復，「看起來好痛！祝福郎姐早日康復 平平安安」、「還好沒有傷及眼睛，要平平安安阿！早日康復」、「導演保重啊！」、「出運了，否極泰來今後只有好事連連了」、「郎姐保重，受傷還這麼幽默就放心了」