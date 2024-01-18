年關將近，各金融機構等處所易遇有民眾提領大量現金，而成為歹徒下手目標，新竹市警察局第二分局為協助提升轄內金融機構防搶及阻詐之應變能力，與全台「最有錢里」新竹市關新里富邦銀行竹科分行合作，實施防搶演練及防詐騙關懷提問宣導活動，以提升各金融機構自我防衛能力。

演練一開始，由員警扮演搶匪持槍衝到櫃檯前，挾持臨櫃提款民眾並對空鳴槍，大聲喝令行員交出現金，槍聲及民眾遭挾持之緊張感讓行員一時手足無措，平常銀行有相關訓練、演練及與警方保持互動，各行員能依分配任務分別按下警鈴、記下作案車號、逃逸方向及報警，以利警方迅速動員圍捕警力，線上立即攔獲2名涉案搶匪。

新竹市二分局分局長林昆達提醒，年關將近，請大家提高防搶觀念，前往金融機構或以 ATM提款機提領現金時，應注意周遭有無可疑人士，如提領大量現金，可向就近派出所申請護鈔服務，由員警來護送財物。另領取年終獎金後欲投資理財時，切勿聽信來路不明訊息，發現有「投資高報酬」、「穩賺不賠」、「無風險」等誇大不實訊息，應提高警覺，隨時撥打165反詐騙專線或110向警方查證，有效守護民眾財產安全，共同維護地方治安。