「綜藝天王」胡瓜日前在社群限動分享他與啦啦隊女神笑笑同框用餐，讓粉絲羨慕的同時，也開玩笑猜測是否為胡瓜的新歡。如今，笑笑的真實身份也被起底，她是2023年參加T1聯盟台啤永豐雲豹徵選會，在150位參賽者中脫穎而出，以台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「電豹女」冠軍出道。

笑笑也是綜藝大哥胡瓜主持的《綜藝大集合》的常客，在節目中有亮眼表現，對於胡瓜的待人處事，留下非常深刻的印象，「瓜哥每次錄完影都會跟每一位來賓藝人說謝謝！還時常在等高鐵的時候請大家吃漢堡。他身為主持大哥大還這麼客氣有禮貌，從不擺大哥的架子，又大方，很值得我們學習。」

笑笑分享，自己能進入演藝圈完全靠胡瓜提攜，「我非常感謝瓜哥，他是我的貴人；也因為瓜哥提拔，讓我有機會錄《綜藝大集合》。很巧的是，在跟經紀公司簽完約後，才發現原來我經紀人跟瓜哥有10幾年的交情，而且我第一次節目錄影時，她就在現場。這感覺就像命中註定遇見妳般地神奇，很特別的緣分。」

她透露，自己常因為玩遊戲太過認真，發生過不少糗事，例如玩遊戲玩到隱形眼鏡跑掉沒辦法對焦；玩水濕身後，因爲沒多備可替換的內褲，只能直接套外褲回家，整路都感到下面涼涼的，又糗又不自在，印象超深刻「我每次都是卯足全力的在錄影，後遺症就是痠痛一整週！」

多才多藝的笑笑，除了擁有啦啦隊身份外，本身也是一位有氧老師。她透露成為一位專業的有氧老師，管理體態相當重要，之前一度胖到55公斤，為了維持身材，一餐只吃一根小黃瓜。鍛鍊身材時，除了在學校體能訓練以外，結束後再去健身房跑步跑一個小時，目前長期維持44公斤，一切都是努力出來的成果。

對於能在徵選會中擊敗眾多競爭者奪冠，笑笑表示：「從小比賽沒有得過冠軍，當下獲得冠軍後，激動到喜極而泣！因為是我人生中第一次拿到冠軍。」外型甜美的笑笑接下啦啦隊的挑戰，分享稱職的啦啦隊應該要活力十足、笑容滿滿，還得要有舞蹈專業、個人魅力和親和力，不怯場。

外表甜美的她，曾遇過熱情的追求者，對方通常都會因為想要認識她報名上課，藉故加個line討論包班上課，結果他私訊卻是詢問是否可以到他家一對一教學。