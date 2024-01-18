今天社群平台流傳一名男子到彰化縣溪州鄉1間宮廟撒金紙砸廟的影片，該男邊撒金紙砸廟還邊說「凶手就是我」。警方獲報追查，發現該宮廟宮主的家人疑與蘇姓男子有10萬元的債務糾紛，蘇男憤而砸廟破壞洩憤，，全案依恐嚇、毀損等罪嫌偵辦中。

社群平台曝光的影片可看到，該名男子邊說「你們不好好做人，我來幫你們拆廟」，隨即在廟前撒出大把金紙，該男還說窗戶及牆板也是其打破的，「快去備案，凶手就是我。」

轄區警方指出，廖姓民眾於1月16日上午報案，稱遭嫌疑人蘇姓男子於其宮廟前撒金紙及打破窗戶，而蘇男所撒的金紙為該宮廟的金紙，已依規定受理報案後進行調查，全案訊後依《刑法》恐嚇危害安全罪及毀損案等罪嫌函送法辦。

廖姓民眾父親指出，蘇姓男子疑與其子有債務糾紛，日前曾到其住家砸車，前天又到宮廟撒金紙及破壞。廖姓民眾接受電訪時不願多提該起糾紛，並強調他已與對方和解，不想再節外生枝。