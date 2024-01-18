新北國三生割頸案發生後，校園安全開始引發關注，臉書粉專「孩想陪你長大 」總召徐妮妮今在臉書貼文感嘆表示，「讓孩子平安回家」也能成為一個上街口號？這不可笑嗎？若家庭失能，請國家承擔起責任及照顧義務，並非互相甩鍋就能解決問題。

徐妮妮說，事發至今已過了24天，成員每天都在想著如何讓這件事情關注度更高，1月6日在立法院門口，60位自發出來的民眾站在那要求回應，沒有答覆，1月14日送出的線上連署，審核不通過，甚至還有一位委員，在夥伴發出臉書直播時，致電要求他下架，「我們是在什麼樣的極權統治下生活呢？」、「連發表意見的權利都沒有了嗎？我們只是想為孩子做點什麼而已。

徐妮妮說，什麼時候開始，「讓孩子平安回家」也能成為一個上街口號？這不可笑嗎？我們只是要一個承諾，一個實務上的承諾，而不是你們選舉的口號或標語，你們要求年輕人生子的同時，又不能保證孩子的安全，生在這個國家，就是國家的孩子，若家庭失能，請國家承擔起責任及照顧義務，並非互相甩鍋就能解決問題。

徐妮妮說，一直以來都很有誠意的希望能夠正面溝通，選舉過程我們也未曾干涉任何政黨的操作，只是溫柔的、無聲的等待一個回應，既然柔和要求沒有用，那就只好請大家協助動員了，拜託大家，站出來，簽下你的名字，拯救孩子這個行動，勢在必行。

｜1月20日北中南大連署｜

北部

捷運新莊站 11：00-15：00

大潤發土城店 9：30-11：30

板橋車站- 北門3號出口 09：00-11：00

南西商圈 - 中山捷運站4號出口附近 19：00-21：0

南部

南紡廣場 10：30~17：00

台南廣巡堂慈善基金會(台南市大內區內郭里25號) 09：00-12：00

1月21日

淡水捷運站 - 2號出口旁廣場 11：00-14：00

台南廣巡堂慈善基金會(台南市大內區內郭里25號) 09：00-12：00

2月3日土城斬龍山公園 09：30~13：30

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