觀察2024年總體經濟表現，大陸天津南開大學中國式現代化發展研究院17日發佈《中國宏觀經濟形勢分析與預測報告》（下稱《報告》），對2024年大陸總體經濟進行了10大預測，涉及宏觀政策、房地產、物價、人民幣匯率等多個方面，整體來說，預測大陸總體經濟在2024年將繼續回升。

根據第一財經報導，該《報告》針對2024年中國總體經濟主要指標預測具體首先看好宏觀經濟將會穩中有升，透過模型設定和參數組合的預測2024年實際GDP增長速度位於4.6％到5.8％區間，失業率位於5.4％到5.9％區間，通貨膨脹率位於0.1％到1.9％區間。

第二是財政政策將加大穩增長力度。該《報告》認為，2024年積極的財政政策主調不變，2024年財政的赤字率或有必要繼續突破3％；三是大基建穩房價，助力經濟抗通縮，預計固定資產投資名義年增速或為7％左右，遠高於2023年的水準，同時2024年新建商品房銷售面積、新開工面積、房地產開發投資名義增速大多會由負轉正或跌幅收窄。

第四是看好大陸具有全產業鏈優勢和全球最高的工業效率，新一年的外貿條件將進一步得到改善，因此，外需對於宏觀經濟的推動力將由負轉正；五是物價水準溫和回升，有望走出通貨緊縮

第六點預測大陸房地產市場成為穩內需促增長的關鍵。該《報告》認為，2024年經濟面臨的最大不確定性依然是房地產，房地產是決定2024年中國經濟能否實現5％左右增長的關鍵所在；並研判貨幣政策上，今年將進一步降準降息，加上美聯準會開啟降息週期，進而中美利差縮小，人民幣對美元匯率有望走強。

此外，該《報告》認為，當前大陸已成為超大規模經濟體，外需規模相對變小，因此開始逐步將補貼轉移到消費端，甚至直接補貼給居民，還可以考慮給居民直接發放現金補助等形式。第10點則指出科技創新是經濟增長的最大突破口，尤其中央經濟工作會議在部署2024年經濟工作的9大重點時，將科技創新放在首位。新的科技創新會帶來新的投資和消費，並且打破科技封鎖。