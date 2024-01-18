隨著生成式人工智慧(Generative Artificial Intelligence，GAI)在用戶端PC上的應用不斷擴大，記憶體子系統的效能變得至關重要。LPCAMM2提供的效能可滿足在PC上處理AI工作負載的需求，並為需要高效能、低功耗解決方案的應用程式提供擴充空間，它採用小巧的模組化規格尺寸，首次實現升級成低功耗DRAM，可滿足客戶不斷變化的需求。

美光在JEDEC的領導地位及與主要客戶PC OEM廠商和生態系統推動者的合作，有助於設計和研發LPCAMM2規格尺寸。除產品研發外，尚須測試硬體、測試方法和自動化技術等眾多創新才能促成LPCAMM2記憶體的推出，並實現高效量產。美光LPCAMM2的其他優勢包括搭配LPDDR5X可實現更高效能，速度可達9600Mbps，目前DDR5 SODIMM的速度為5600Mbps；可節省系統待機功耗最高達80%，進而延長電池壽命；提升數位內容創作工作負載的效能高達7%；在PCMark 10測試中，生產力工作負載可提高多達15%。