新北市長侯友宜今（18）日視察二重疏洪道左岸加高工程，侯友宜表示此項工程完工後，將可大幅降低五股地區溢淹之風險，讓更多人在這塊土地上安居樂業。（劉瑋晴攝）

洪水平原管制解禁邁出第一步，也是大台北都會區防洪的最後一塊拼圖，在新北市與中央共同努力推進，全長4公里二重疏洪道左岸堤防已於2022年11月開工，預計2025年完工，新北市長侯友宜今（18）日視察二重疏洪道左岸加高工程，他指出，此項工程完工後，將可大幅降低五股地區溢淹之風險，讓更多人在這塊土地上安居樂業，翻轉新北市。

侯友宜表示，「二重疏洪道左岸加高工程」對防洪工程很重要，也是大台北都會區防洪的最後一哩路，盼藉由此工程帶動五股新風貌，預計將二重疏洪道左岸四公里長之堤防，自現況6公尺加高至10公尺，使疏洪道左岸(五股)與右岸(三重、蘆洲)兩岸堤防，達到相同高度及200年重現期保護標準。

水利局長宋德仁表示，因目前五股疏左地區地勢低漥排水不易，至今仍畫設為二級洪水平原管制區，其中二重疏洪道左岸堤防(觀音坑溪至高速公路橋段)現況高度僅6公尺，面對氣候變遷及極端降雨威脅時，溢淹風險提高，此工程將可大幅降低五股地區溢淹之風險，目前工程進度達三成，經費15.24億元，預計2025年完工。

水利局說明，為期855日曆天的疏左堤防加高工程，是洪水平原管制解禁邁出第一步，完工後可提供當地市民休憩空間，同時也是新北市區域發展突破的一個關鍵點，相信在我們市府團隊以及中央密切合作之下，期工程如期如質完工。