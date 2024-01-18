疫情解封後不少人開始出國旅行，一名在泰國工作的大陸籍女子去年底來台灣旅行8天，發現台灣有8大驚訝的地方，包括街頭常見娃娃機店及彩券行、公車擋風玻璃會放乖乖、很多人用小紅書、香港或馬來西旅客佔多數、台灣人說話溫柔、超商瓶裝水貴、街頭很多石墨烯商品廣告等，但最讓她驚奇的是很多人在用小紅書，直呼「捷運上看到好幾位都在刷。」

原PO於《小紅書》指出，到台灣旅行8天，她對台灣有8大驚人發現，包括路上有很多夾娃娃機店和彩券行、公車司機前方會放一包零食「乖乖」，此外她搭捷運時也看到很多年輕人使用小紅書App，且男女都有，「捷運上看到好幾位都在刷。」

原PO還觀察到在台灣旅遊的香港、新加坡及馬來西亞旅客很多，歐美人偏少數，在台灣旅行期間和台灣人交談，多數人說話都很溫柔，讓她好奇台灣人生氣時的模樣；購物方面，她在便利超商購買瓶裝水，覺得售價較高，街頭也有很多石墨烯相關產品的廣告等，整體對她來說是一趟好的旅行體驗，期待下次再來台灣。

貼文引發關注，留言中有不少台灣人解釋在機台旁邊放「乖乖」是台灣的特殊文化，有讓「設備乖乖運作」的用意，原PO得知後大讚「很可愛」，還說想買一包帶回曼谷，放入老闆的腦袋裡，說法讓網友哭笑不得。