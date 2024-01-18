因應大學學測登場，台南市考場周遭1月19到22日禁止道路挖掘，已施工案件須暫停挖掘，以免影響考生應試。（台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真）

大學學測20日至22日登場，為維護考場安寧並保持周遭交通順暢，台南市工務局通令台南女中等6所設置考場的高中周邊道路管制施工，19日起就禁挖，施工中案件也需整理好場地與設備，避免影響交通與人車安全，考試期間也將派員至考場周遭巡查，一旦發現有施工，立即開罰，可處3萬到10萬元罰鍰。

過去曾有考生家長反映考場周邊放鞭炮、施工帶來噪音，影響考場安寧，工務局指出，鑑於少數廠商習慣利用假日調整人手孔，恐影響考場附近交通，已提醒廠商避開學測期間施工，若有違令施工者，一律要求立即停工，並依據台南市道路挖掘管理自治條例規定，處以3到10萬元罰鍰。

今年大學學測台南考區考場有台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中、長榮中學與新營高中等6所學校，工務局日前已先發文通告1月19到22日間，考場周遭禁止道路挖掘，已施工的案件須暫停挖掘，並作好安全措施，以免影響考生應試。

工務局連日也派員至考場周遭道路巡查，目前僅家齊高中周遭有道路挖掘案件，18日確定能完工，回復平整路面。工務局強調，考試禁挖期間，考場周遭禁止進行道路挖掘及調整人手孔工程，呼籲施工廠商確實遵守，確保考生權益及維持考場安寧。