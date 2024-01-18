台66線桃園新屋段西向13公里處，18日上午發生4車嚴重追撞事故。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

台66線桃園新屋段西向13公里處，18日上午發生4車嚴重追撞事故。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋段66快速道路今（18）日上午10時31分許發生一起嚴重追撞事故。據了解，現場1輛曳引車與2輛大貨車相互追撞，後方小客車疑煞車不及，直接撞上大貨車，小客車瞬間變形，車內女駕駛受困，消防人員趕抵現場後將其救出送醫，至於詳細肇事責任待進一步釐清。

警消指出，台66線新屋段西向13公里處，今上午約10時30分有民眾報案，指稱3輛大車與1輛小客車發生連環撞事故。救護人員獲報趕抵，使用破壞器材將受困白色小客車內的62歲楊姓女駕駛救出，經查其大腿疼痛、呼吸不適，但意識清醒，隨即將她緊急送往附近醫院。

據了解，這起事故占用內外線車道，造成台66線車流回堵，現場仍於處理中，而怵目驚心的是，白色小客車撞上大貨車後，車體瞬間變形，車頭到駕駛座整輛裝進大貨車下方被壓扁，車後方也完全凹陷成廢鐵；至於詳細肇事原因、責任歸咎則仍待進一步調查釐清。