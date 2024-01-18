台灣「羽球天后」戴資穎迎接好消息，排名回升到世界女單第3，距離前頭的陳雨菲仍有7000多分差距，本周小戴馬不停蹄持續征戰印度公開賽，女單16強交手泰國女將革通（Supanida Katethong），小戴持續雙方對戰優勢，以21比12、21比11

雙方過去交手5次，全都由小戴拿下，其中4次以直落二取得勝利，對於革通球風，小戴可以說是瞭若指掌。革通首局率先發球，為取得雙方對戰首勝，顯然有備而來，開局先打出3比0，不過適應場地環境後，小戴馬上倒打9比0將分數逆轉，革通沒有太多機會，要取分幾乎只能靠小戴主動失誤，雙方差距越來越大，小戴首局輕鬆以21比12拿下。

次局輪到小戴以3比0開局後，持續掌握主動權，一度連得7分將對手甩在後頭，迅速獲得10個賽末點機會，再以21比11擊退革通，收下對戰6連勝，也搶下女單8強門票。小戴8強對手將是中國大陸何冰嬌，雙方同樣才在上周大馬公開賽8強碰頭，當時小戴以21比16、21比15獲勝。