在台灣，平均每4人就有1人受胃食道逆流所擾，然而常聽聞吃香蕉有助改善此症狀，究竟是否為真？對此，醫師指出，食用香蕉後會降低胃排空，產生飽足感及胃脹；加上其甜度較高，仍可能引發胃食道逆流的症狀，不可不慎。此外，胃食道逆流急性期時，務必要避開酸度較高的水果，待胃部狀況好轉後，則可吃百香果和奇異果，有顧胃效果。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師許樹湖表示，過去曾有胃食道逆流患者，因聽信「吃香蕉可治療胃食道逆流」的傳言，在吃了香蕉後，卻反使病情加重，最終經服用胃藥後，才順利緩解症狀。

許樹湖進一步提及，在過去的研究及動物實驗中，發現香蕉具有抗潰瘍的效果，可促進胃黏液生成，增加胃黏膜修復，減少胃酸分泌，加速潰瘍癒合。然而，他指出，香蕉含有膳食纖維等物質，食用香蕉後會降低胃排空，產生飽足感及胃脹；此外，香蕉雖相比其它水果糖度、酸度較低，但部分香蕉或過度成熟香蕉的甜度較高，仍可能引發胃食道逆流的症狀。

肝膽腸胃科醫師葉秉威也曾提到，胃食道逆流患者若吃太多香蕉或空腹食用，恐加重症狀，先前就收治過一名女性患者，原以為吃香蕉能改善逆流情況，但在吃了1個多禮拜後，不僅症狀越來越頻繁，還出現胸痛、甚至痛到背部，當時他就請對方立即停止吃香蕉，並開立特效胃藥，果然症狀有所改善。

談及胃食道逆流的禁忌水果，營養師李婉萍分享，在急症發作時，由於進食、空腹都疼痛，建議所有水果都飯後吃或暫時不吃，尤其更要避開酸度較高的水果，如柑橘類、百香果、蔓越莓、草莓及含消化酵素的鳳梨、奇異果。不過，待胃部狀況好轉、幾乎不會疼痛時，她反而推薦吃百香果、奇異果來保養胃，前者有預防及治療胃潰瘍的功效；後者能防脹氣、便祕。