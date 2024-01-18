總統當選人賴清德在擔任行政院長期間推動「準公共幼兒園」，迄今已滿6年，至8月即將邁入第3期，並全面啟動重新申請。全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）18日舉行記者會，認為現行準公共參與辦法過於寬鬆、容易申請，所以導致品質不佳招生困難的幼兒園，得以透過領取政府補助繼續生存，變成劣幣驅逐良幣，呼籲政府提高門檻，嚴格監督。

準公共幼兒園政策推出6年，每3年為1期，推出以來負面消息不斷。全教總幼委會副主委陳韻如提到，根據兒福聯盟統計，每3家準公幼就有1家違法，像是有一間私立幼兒園在2019年因違反師生比，被裁罰停止招生1年，但在110年卻又成功申請為準公幼，之後再度因為超收費用，以及沒有未幫孩子辦理團險而違法，但準公幼的資格還是沒有被撤除。

陳韻如指出，準公幼參與辦法過於寬鬆，十分容易申請，導致品質不佳且招生不易的幼兒園，能夠透過領取政府補助繼續經營，如此對優質私立幼兒園絕對會造成危害。

全教總幼委會副主委楊麓潔則說，準公幼的問題確實不少，有園方在社群網站刊登食譜，可以看到提供的食物包含炸物與高精緻類食品等，不符合幼兒健康，因此應要求準公幼比照公共化幼兒園，全面公告與登錄飲食清單。

全教總理事長侯俊良表示，在準公幼把關上，3年內無裁罰紀錄始得加入，且不得拒收弱勢幼兒，限期兩次未改善即解約，合約期間違法3年則不得再申請。

侯俊良也說，政府掛保證說要提供平價優質的幼兒教育，但如今準公幼違規率高達33％，政府應提高門檻、嚴格監督，提供真正優質的幼兒教育品質。

教育部回應，準公共機制第3期程相關合作要件，刻正研修調整做法，後續將邀集地方政府及相關團體共同研商。無論幼兒園的設立屬性為何，應以幼兒最大福祉為考量，積極的為幼兒的最佳學習品質努力，作為支持年輕家庭育兒之後盾。因此，教育部持續蒐集各界意見，研修相關調整做法，以訂定更為適切之準公共第3期程相關合作要件。