致力推動和平的前副總統呂秀蓮，今與全國民間國是會議發起團體，邀請新當選的賴清德總統、蕭美琴副總統撥冗參加2月28日的「全國民間國是會議」；並強調，這是強化公民社會鞏固領導極為重要的機會；呂秀蓮還呼籲，未來立法院呈現三足鼎立，少數黨的責任是要監督不是胡鬧。

呂秀蓮指出，台灣在全世界矚目下，還是圓滿、和平的完成國家下屆領導人的選舉，是全民的勝利，雖然各有勝利，有些人期待政黨輪替沒有成功，民進黨三度連任，可以恭喜，但也不再一黨獨大，未來立法院呈現三足鼎立，但是少數黨的責任是要監督不是胡鬧。

呂說，民間依法登記的合法社團，財團法人或社團法人、NGO，希望真正奠定，台灣成為世界的台灣， 「我們要讓台灣的民主及種種典範，耀躍升與國際分享」。

她說，今天召開第一次民間國是會議發起人會議，希望小小的台灣，在賴清德帶領的時代，能夠發光、發熱，成為真正真善美的代表，要敬天、惜地，要愛人；也恭喜合法程序選出的下一屆國家領導人，賴清德總統及蕭美琴副總統當選人。

她說，誠懇邀請賴蕭兩人，二月二十八日下午三個小時時間；過去二二八都是哭哭啼啼、悲悲傷傷的度過，「我們認為，歷史隧道已經走完。我們要從隧道外踏出一條新前途」，他們要邀請更多NGO強化台灣民主國家社會公民基礎，選舉的時候，讓政黨扮演角色，當選後，希望執政黨跟在野黨各執所司。

她呼籲，但別忘了，還是有很多各界、各行各業的NGO，他們將邀請二二八下午邀請正副總統當選人，撥冗時間參與民間國是會議。

台灣國際職業婦女協會理事長郭壽珍代表今天發起人，念出邀請函；郭說，他們公開邀請賴清德、敲美琴正副總統當選人，參加民間國是會議；郭指出，「我們愛好和平與民主，衷心期待你們會引領台灣走向和平、繁榮之路，並且登上國際」。

她說，二二八是台灣和平日，應該走出悲情的歷史隧道，走向光明坦途，特此函邀請兩位撥冗參加，歷史性的全國民間國是會議，與數百位百工百業與NGO代表，對談新政府領導台灣、提升和平、強化國際民主、區域安全等，開創國家前途的思維與策略。

她強調，會二月中旬前，將各界關鍵議題彙整，提供參閱，將是強化公民社會鞏固領導極為重要的機會，期盼大駕光臨。