立法院長人選將在2月1日投票出爐，民眾黨8席立委扮演關鍵少數。前國民黨立委陳學聖認為，立法院長選舉將使民眾黨被看破手腳，並諷刺表示，不需把民眾黨的白看的很純潔，他們只是沒有方向。

2024總統立委選舉正式落幕，立法院113席，民進黨拿下51席、國民黨52席，民眾黨獲得8席、無黨籍2席，呈現藍綠白3黨不過半的局面。面對立法院長龍頭位置，藍營拋出「藍白合作」，由國民黨不分區立委韓國瑜與民眾黨不分區立委黃國昌的「韓昌配」，搭配擔任正副院長的建議。

陳學聖今（18）日在臉書表示，民眾黨8席立委雖將扮演關鍵性的角色，但在立法院長選舉上，卻完全被看破手腳，「舉棋不定，將是民眾黨未來問政的致命傷」。

陳學聖進一步表示，過去在台北市議會，有國新合，費鴻泰當副議長；在立院有國親合，鍾榮吉當副院長，甚至剛過世的施明德，在任民進黨主席時，還大膽推動和死對頭新黨大和解，企圖拿下立院龍頭。陳學聖說這是小黨在三黨不過半、合縱連橫中，將自己能量的極大化，從來也沒有擔心會失去自己主體性。

「民眾黨就是一個沒有中心思想的黨」，陳學聖認為，民眾黨和柯「沒有原則」就是原則一樣，極大多數新任不分區立委，多有跳黨記錄，整個黨的顏色很雜，民眾黨很怕和綠合，被講成是小綠；和藍合，變成小藍，結果寸步難行，只能冒出「改革比位置更重要」的荒謬說詞。

陳學聖斷言，民眾黨最後很可能要求8席不分區要投自己，變相亮票避免有人跑票。陳學聖也諷刺表示，不需要將民眾黨的白看的很純潔，他們只是沒有方向。

民眾黨團日前提出國會改革4項承諾，做為與藍綠兩黨立法院正副院長人選的支持合作條件，包含承諾第一會期修法建立「國會聽證調查」制度、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，以及立法院經費使用公開透明，承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。