中華職棒第6隊「台鋼雄鷹」將於2024賽季正式加入一軍行列，台鋼於17日舉辦成軍記者會，高雄市長陳其邁也出席活動並與啦啦隊大跳「台鋼大王」王柏融的應援舞蹈，掀起一番討論。對此，陳其邁逗趣回應「唱歌難聽便罷，跳舞難看是致命傷」。

「這個真的是糟糕！」陳其邁指出，他跟台鋼啦啦隊跳舞是被助理陷害的，自己不曉得應援舞蹈那麼複雜，「唱歌難聽便罷，跳舞難看更是致命傷」，因為自己沒有跳舞細胞，在大學的時候就不太會跳舞，到現在也一樣。

由於台鋼雄鷹將以澄清湖棒球場作為主場，陳其邁說明球場整修進度及交通接駁配套，他表示，美國大聯盟有很多的球場，都以捷運作為最主要的交通運輸工具，所以這也是高市府希望捷運黃線能夠盡速完工的原因之一。交通確實是澄清湖棒球場比較大的問題，但是澄清湖球場已經行之多年，先前都是在幾個主要的交通節點用接駁公車接送，方便球迷可以觀賞棒球，目前短期方案還是以公車、大眾運輸為主。

陳其邁進一步說明，捷運黃線未來完工之後是澄清湖棒球場最主要的交通動線，也配合整個捷運的聯合開發案，希望未來在澄清湖球場除了看棒球之外，也能有更多商業、公共服務的功能，這對於鳥松、捷運沿線開發都會有很大的幫助，也能讓球迷有更多不同的的選擇。

澄清湖棒球場的整建進度現在也如期如質進行中，市府跟中職及台鋼球團會攜手整治球場，務必做到讓球員很安心、安全的打球，球場周遭觀眾區的椅子或其他服務設施也會同步做好，讓球迷享有良好的服務。