屏東縣東港高中3年前發生集體食物中毒事件，造成435名師生上吐下瀉，全案偵辦後，依違反食品安全衛生管理法等罪起訴營養午餐業者，不過屏東地院審理後認為罪證不足，判業者無罪，案經上訴高等法院高雄高分院今上午宣判，駁回上訴。

判決書指出，前年3月11日，鮮大師食品公司承攬東港高中2020學年度學校營養午餐，並於2021年3月11日中午，提供白飯、古早味肉燥、蝦米高麗菜、枸杞銀耳湯、炒青江菜、蕃茄炒蛋、三色玉米粒、豆干丁、酸菜素鴨、白木耳甜點等餐點，未料，有435名師生因中諾羅病毒導致上吐下瀉，對此，檢方依違反食品安全衛生管理法、過失傷害等罪嫌起訴周姓負責人和郭姓總經理。

但業者喊冤道，他們的食品接受衛生局檢驗後並沒有問題，且人員受檢驗後也沒有病毒，加上當時不僅供應午膳給東港高中，還有其他很多學校，但除了東港高中的400餘人有出現異狀外，其他人與其他校都沒有事。

案經屏東地院審結後，認檢方提出的證據不足，因此判業者無罪；案件上訴二審，高雄高分院18日宣判，認為原審認事用法並無不當，判決上訴駁回，尚未定讞。