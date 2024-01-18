位於基隆市七堵區堵北里水尾福德宮旁的高速公路維護便道「保甲步道」1年多前發生坍方，導致30多公尺長護欄崩落遲未修繕，相當危險。市議員曾怡芳會勘發現10多年前高公局並未移交七堵區公所，形成「三不管」地帶。（曾怡芳辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

位於基隆市七堵區堵北里水尾福德宮旁的高速公路維護便道「保甲步道」，因緊臨基隆河景色優美，是許多民眾運動去處。然1年多前發生坍方導致30多公尺長護欄崩落，立委蔡適應與議員曾怡芳憂心對民眾安全造成威脅，經會勘發現先前高速公路局移交七堵區公所程序未完成，形成「三不管」地帶而遲未修繕，經討論後，高公局允先修復再重新移交區公所。

位於堵北里基隆河畔的公速公路維護便道長約200公尺，於1年多前約有30公尺長的範圍發生坍方，導致護欄崩落，民眾經過時，若不注意踩空恐會跌落河道，相當危險。

市議員曾怡芳表示，步道坍方已長達1年以上，運動民眾陳情相當多，因擔心危及市民人身安全，她多次協調並向七堵區公所反映後，得知因權責轉移問題，尚未由高公局轉移至區公所委管，地方政府無法介入修繕。

位於基隆市七堵區堵北里水尾福德宮旁的高速公路維護便道「保甲步道」1年多前發生坍方，導致30多公尺長護欄崩落遲未修繕，相當危險。立委蔡適應（右）與市議員曾怡芳（左）邀集高公局及基市府召開協調會，要求高公局要先善完成後移交，以維護市民安全。（曾怡芳辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

曾怡芳強調，不只須修繕坍方處，因步道寬度不一仍存在危險，很可能因此再次發生圍籬結構滑落，仍對運動民眾安全有很大的威脅，要求高公局將整條步道的圍籬重新施作，讓步道更有整體性，安全無虞後再交由公所維管。

據了解，該步道本由高公局管理，自2012年辦理移交會勘並發函後，卻未完成完整移交至區公所，導致市府也無法維管修繕，10多年來無人管理，因坍方問題才曝光。

蔡適應對此召開協調會及會勘，高公局、基市府各單位均到場，蔡適應表示，先請高公局北區養護工程分局緊急先修復，保障出入便道民眾安全，再重新辦理移交給市政府，同時請七堵區公所2月中旬前，提出維護、修復意見，行文給高速公路局北區養護工程分局，待修復後再移交。

蔡適應強調，若不是發生坍方，還是無人管理狀況，雖有不足之處，雙方都提出善意，期盼中央和地方合力解決。

蔡適應服務處辦公室副主任潘俊宏說，此步道可連結福德宮、千祥橋、自行車步道到堵南，約近3公里，平時很多人跑步、散步，河岸景觀優美，盼能盡早修復、維管。