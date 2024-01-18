輕生是年輕族群的第2大死因，衛福部心健司去年8月推動要價2880萬的「年輕族群心理健康支持方案」，補助15～30歲年輕族群每人3次免費心理諮商，每人可省下4800元，盼及早找出高風險個案，避免憾事發生。心健司今宣布，2024年方案仍會持續到7月底，目前尚有1.1萬名額可用，鼓勵有需求的年輕朋友勇於求助。

根據衛福部2022年死因統計，15～24歲、25～44歲年輕族群中，共有超過1200人死於輕生。年輕族群中，30歲以上的自殺率呈穩定或下降趨勢，而15～29歲則上升。在2014～2022年間，25～29歲自殺率增53％、20～24歲90％、15～19歲增加137％。

「年輕族群心理健康支持方案」去年8月起上路，提供15～30歲有心理諮商需求的年輕人，每人3次免費心理諮商，每次1600元，合計4800元，民眾可至簽約心理機構或醫療院所預約。衛福部期盼藉此篩出高風險的個案，轉介給醫療體系繼續處理。

心健司科長王芃宣指出，截至去年12月31日止，共服務了1萬7178人（總使用人次4萬3284人次），高風險轉介醫療者，達5715人，達到及早介入及早治療的目的。男女使用比約為1：2.7，與各國趨勢相近，使用者年齡層以24～30歲占最多（66％），經心理師評估達轉介風險者約占33％。

王芃宣表示，「年輕族群心理健康支持方案」服務名額共2.8萬人，扣除已使用的1.7萬人，尚有1.1萬人可用。該方案將持續至今年7月底，補助內容不變，鼓勵有需求的年輕朋友勇於求助。