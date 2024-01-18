網紅「北海道女婿」(本名陳逸璽)自3年前開始，在網路販售國人喜愛的「合利他命EX PLUS 紓解疲勞強效錠270粒」，衛福部食藥署移請警方偵辦，發現沒有台灣許可證號，屬於未經核准輸入，涉嫌違反《藥事法》。台北地檢署調查時，陳男認罪，檢察官給予陳男緩起訴處分1年，命他須支付公庫12萬元及上3小時法治教育課程。

陳男與日籍妻子在北海道經營旅行社，他利用空閒時經營YouTube「北海道女婿」頻道及臉書粉專，介紹日本生活與景點、美食，目前有20多萬人訂閱，陳男並設立網購賣場提供代購服務。

陳男自2021年底開始，在其賣場以日幣6890元代價，販售「合利他命EX PLUS 紓解疲勞強效錠270粒」，由於價格比在台購買便宜台幣數百元，陳每賣1罐，可賺取日幣400到500元利潤。

食藥署去年接獲檢舉，並在7月移送警方偵辦，警察假扮買家以日幣6990元下標，8月間就收到1罐，食藥署確認這款藥屬於醫師藥師指示用藥，但包裝上沒有台灣的藥品許可證字號，將陳移送北檢偵辦。

檢方審酌陳男認罪，且沒有前科、因一時失慮觸法，並非專職販賣日本藥品，事後也已將賣場上販售藥物資訊全部下架，給予緩起訴處分，期間1年，命他須支付公庫12萬元，並要接受法治教育3小時。