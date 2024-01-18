台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙宣布Galaxy S24旗艦系列上市資訊。（古明弘攝）

三星SAMSUNG今（18）日凌晨在美國發表Galaxy S24旗艦系列：Galaxy S24 Ultra｜S24+｜S24共3款新手機，台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙上午立即宣布台灣的售價方案。1/18中午11點至1/24開放預購，預計1月31日起於全台各大電信業者與電商通路正式上市。非預購消費者自1月31日08:00起至2月29日23:59期間，於全通路購買。與前一代相比，三星預估Galaxy S24旗艦系列有3成的成長。

剛發表的Galaxy S24 Ultra 12GB+256GB台灣售價為4萬3900元(12GB+512GB：4萬7900元、12GB+1TB：5萬5900元）、Galaxy S24+的12GB+256GB售價為3萬4900元（12GB+512GB：3萬8900元）、Galaxy S24 8GB+256GB台灣售價為2萬7900元（8GB+512GB：3萬1900元）。

Galaxy S24 Ultra顏色有鈦綠、鈦藍、鈦橙、鈦紫、鈦灰，前3色為三星商城特殊色。（古明弘攝）

新款Galaxy S24旗艦系列的機身顏色，Galaxy S24 Ultra 12GB+256GB/12GB+512GB有鈦紫、鈦黃、鈦黑、鈦灰，12GB+1TB版本有鈦黑和鈦灰；Galaxy S24+和Galaxy S24有雲岩灰、鈷藤紫、琥珀黃、玄武黑。官方商城才有的特殊色，Galaxy S24 Ultra為鈦藍、鈦綠、鈦橙；Galaxy S24+和Galaxy S24的特殊色為晶石藍、貓眼綠、砂岩橙。

Galaxy S24旗艦系列，享上市好禮2重送，完成付款並取貨即可獲得：「45W快充旅充組Type C（建議售價1690元）及「透明保護殼（建議售價890元）」或「矽膠薄型保護殼（建議售價890元）」。凡購買Galaxy S24旗艦系列，可享Samsung Wallet悠遊卡開卡限時限量回饋最高300元、跨系統LINE資料移轉服務、註冊登入享Galaxy Store禮物卡1000元，再抽Galaxy SmartTag2。

至於三星智慧館／三星商城優惠，非預購消費者自1月31日起至2月29日期間，於全台三星智慧館／三星商城購買Galaxy S24旗艦系列手機，可享舊機換新機加碼最高2000元、指定銀行刷卡購機最高2000元等回饋。