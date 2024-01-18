台灣自來水公司第七區管理處為配合台電上寮復興線停電作業，辦理竹寮800mm旁通管連結工程停抽高屏溪3200mm原水管線，影響高雄市坪頂、拷潭、鳳山等淨水場出水量減少，預定於1月29日上午9時起至1月30日下午2時止停水29小時，請民眾提前儲水備用。

台水公司第七區管理處表示，38萬戶停水、3萬戶減壓供水，總計影響41萬戶用水。停水區域中全區停水有橋頭、梓官、楠梓、大社、仁武、小港、旗津區。

部分區域停水為鳳山區埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、南興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、福祥、瑞竹、福誠等里及北門里鐵路以南。

燕巢區鳳雄、角宿里，大樹區九曲里，左營區光輝、莒光、永清、合群、明建、祥和、屏山、進學、尾北、尾南、尾西、廟北、廟東、頂北、頂西、聖后、中南、中北、聖西、聖南、路東、城南、埤西、埤北、埤東、崇實、自助、果貿、果惠、果峰、海勝；鼓山區雄峰、鼓峰、自強、前峰、民族、內惟、光榮、建國、忠正、龍井、平和、民強、正德、厚生里。

大寮區內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮、上寮、山頂、中興、永芳、光武、江山、忠義、翁園、溪寮、義和、琉球里；前鎮區振興、建隆、忠純、興邦、鎮中、前鎮、鎮榮、鎮昌、鎮海、平等、鎮陽、鎮東、明孝、草衙、明義、平昌、信德、興仁、興化、信義、明道、明禮、仁愛、德昌、明正、鎮北里。

此外，減壓供水區域為鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里，以及北門里鐵路以北；大寮區前庄、中庄里，鳳山水庫供給工業區不受影響，臨海產業園區、林園產業園區、大發產業園區、和發產業園區（大發基地）正常供水，非屬前述工業區則以停水公告行政區域為準。

估計本次除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。

自來水公司第七區管理處表示，為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。