未來一周天氣型態。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

溫暖天氣持續到明（18）日，周六鋒面通過變天，中央氣象署指出，周日迎接入冬以來最強寒流，溫度如溜滑梯一路往下滑，下周一起加上華南雲雨區影響，全台又濕又冷到下周三，預估下周二、周三最低溫下探6度。

氣象署預報員官欣平表示，週六鋒面通過冷空氣南下，東北季風增強，北台灣將有一波有感降溫，周六也會有一波雨勢，降雨主要範圍在中部以北、東半部為主，南臺灣則有零星降雨。

官欣平說，周日寒流南下，全台溫度一路降，北東降雨、中南部山區零星降雨。下周一至下周二，除了寒流來襲，加上華南雲雨區影響，全台有感轉冷又轉濕，直到下周三水氣開始減少，雨區縮減至北東降雨，中南部山區零星降雨。

溫度方面，官欣平指出，今、明天溫度偏高，各地25至26度，周五起溫度漸降，周六鋒面通過，北台灣降至21度；到了周日，北台灣白天從16至17度，晚間下降至14度，連中南部溫度也下滑。

官欣平表示，最明顯低溫時間點在下周二至下周三，全台都低溫，各地約8至10度，其中北台灣7至9度，空曠地區再少1至2度。下周一晚上，北部、東北部1000至1500公尺以上山區，有降雪機率；下周二後，中部、東部2500至3000公尺以上也有降雪可能。