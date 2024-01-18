台中市保安大隊線上立破績效，始終名列台中市警局榜首，17日新任大隊長施永昭甫就職，保大所屬3個中隊，就在巡邏勤務中查獲10件毒品案，用實際行動力挺大隊長就任，再次打響不法惡徒聞之喪膽的「保安宮」威名。

17日下午3點多，保安大隊第一中隊巡經北屯區中清路二段與五中巷口，盤查形跡可疑的魏姓、蘇姓男子，聞到身上散發出K他命味道，當場查獲不明粉末，經初篩呈現K他命陽性反應，採尿後函送裁處。

另外保安大隊小隊長蔡東峰率3名隊員執行巡邏勤務，在北屯區軍功路與軍福18街口，稽查1輛違停自小客，在副駕駛座上方遮陽板，查獲K盤及K他命毒品，張姓男乘客坦承持有、吸食，警方訊後函送裁罰。

台中市保安大隊單17日透過線上巡邏，就破獲10件毒品案，而當天正好是台中市警局舉辦新舊任分局長、大隊長聯合交接布達典禮，新任保大大隊長施永昭表示，在警局人事室服務時，就耳聞保大線上立破績效卓越，沒想到才到任第1天，幹部及同仁就用行動力來證明，發揚保大優良傳統，真的是「揪感心」。

施永昭也期許未來共事的日子，每位同仁都能齊心協力，共同達成上級交付任務，貫徹警察局「73328」警政策略，繼續為各項警政勤、業務的推展，全力以赴，持續創新及精進。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！