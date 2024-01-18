將來銀行自2022年3月底正式開業，便以線上申辦信貸最快只需要5分鐘打響知名度，無須跑分行臨櫃辦理也無需列印紙本傳送，透過手機APP便能全天24小時便捷完成，廣獲民眾熱烈迴響，至今累計申辦信貸客戶已近6萬人次。

現在更以「利率最低1.97％起」、限時「0開辦費」等兩大神級優惠，搶攻信貸轉增貸商機，有望使更多國人體驗到更無壓力、快速便利的金融服務，相較市場同業，將來銀行立即幫客戶省下動輒要花5,000～9,000元的轉貸費用，給客戶十足的誠意。

據統計，國人申辦信貸以投資理財、購車或大筆消費支出為主，將來銀行內部數據亦顯示，高達7成信貸件為轉貸整合他行貸款。以100萬元貸款計算，轉貸後年利率自4％降至2.8％、以7年期攤還重新計算，一年約可減少逾1.2萬元利息費用，利於資金靈活調度。

國銀業者也指出，隨著春節即將到來，不少民眾會添置新車或新家具、安排家族旅遊、或重新檢視自身財務狀況，整合貸款或重新調配還款金額，以達降息省利、降低月付金及0轉貸手續負擔等目標。若經銀行評估信用狀況、收入支出比後，還有機會額外獲得一筆資金。

同樣適合在新舊年度交替之際檢視的，還有貸款金額更大的房貸。將來銀行表示，透過全台首見的「全線上申辦」房貸，配合獨有的「100％設定費補貼」來辦理房貸轉增貸，利率最低只要2.06％起，更是降低月付金與增加資金靈活度的利器。

將來銀行表示，此次自今（18）日起至2月8日限時推出的「將將龍來貸」信貸轉貸優惠，特別為信貸轉貸客戶提供0元開辦費的限時優惠，將純網銀無實體分行所省下的營運成本回饋給客戶，致力提供客戶優惠且快速便捷的金融商品服務。