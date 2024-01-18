高雄市苓雅區四維國小今天舉辦「淨零永續體育小學堂」，邀請環境永續產業協會秘書長陳慧萍用輕鬆活潑講座方式上課，以「別讓地球碳氣了」的題目，向學生深入介紹減碳的重要性。（任義宇攝）

高雄市苓雅區四維國小今天舉辦「淨零永續體育小學堂」，讓學童體會淨零永續重要性，其中針對中低年級特別規畫足球活動，能加深學童未來無論是工作、環保觀念中，重要的夥伴信賴關係。

「淨零永續體育小學堂」活動由中華民國環境永續產業協會與中華民國玉山足球協會共同主辦，活動受到四維國小校長大力支持，王淵智表示，本身也是高雄市環境教育小組的成員，肩負著推動環境永續的任務，這次活動期許成為學生難忘的學習體驗，為培育永續人才、倡導環保理念貢獻一份心力。更希望透過足球運動培養學生身心健康與合作精神，為全人教育打下堅實基礎。

中華民國環境永續產業協會理事長陳俊中表示，這次舉辦活動目的，是希望結合聯合國SDGs17項指標，因目前淨零永續大多在高中、大專階段才有相關課程，但希望觀念能向下扎根，不僅能向學生教導環保觀念，更是為培育未來重要的永續人才奠定重要的基礎。

這次小學堂活動，針對中高年級學生，邀請環境永續產業協會秘書長陳慧萍用輕鬆活潑講座方式上課，以「別讓地球碳氣了」的題目，向學生深入介紹減碳的重要性，引導學生探索永續發展的議題，也能了解減碳重點，培養學生對永續發展的認識。

針對中低年級學童，則由玉山足球協會帶領足球運動，透過遊戲體驗足球運動，增進身體協調、社交溝通、情緒管理等多方面能力，更能培養學童養成夥伴關係，讓孩子未來無論工作、推動環保都受用。